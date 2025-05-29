КНДР поставила Росії понад 20 тисяч контейнерів з військовими вантажами, – МЗС Південної Кореї

З вересня 2023 року Північна Корея поставила до Росії понад 20 000 контейнерів з військовими вантажами. Цього достатньо для оснащення 3 повних бригад.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на південнокорейське видання Yonhap News. У четвер, 29 травня, Міністерство закордонних справ Південної Кореї опублікувало відповідний моніторинговий звіт.

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Що відомо про постачання зброї

У цих контейнерах були близько 9 мільйонів артилерійських снарядів і боєприпасів для реактивних систем залпового вогню, понад 100 балістичних ракет і понад 200 одиниць важкої артилерії, а також протитанкові керовані ракети й реактивні снаряди.

Для передачі зброї у листопаді – грудні 2023 року використовували й російські транспортні військові літаки – 3 Іл-76 і 3 Ан-124.

Окрім того, у 2024 році КНДР відправила до Росії понад 11 000 військових, а нещодавно – ще 3 000 солдатів. Вони пройшли підготовку з протидії артилерійським безпілотникам і базовим піхотним операціям у російських військових.

Також близько 8 000 північнокорейських робітників поставили до Росії для роботи в будівництві, ІТ та інших секторах, що є порушенням міжнародних санкцій, які забороняють працевлаштування громадян Північної Кореї за кордоном.

Нагадаємо, раніше голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко говорив 6 мільйонів північнокорейських снарядів, які Росія отримала з початку повномасштабного вторгнення.

Ба більше, минулого року до країни-агресорки відправили 13,8 тисячі робітників із КНДР – для сільського господарства, будівництва будинків і доріг, а також спеціалістів з відповідною освітою для підприємств ВПК, зокрема літакобудування.