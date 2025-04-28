Пхеньян вперше визнав, що надав Путіну свої війська для війни проти України

26 квітня Росія заявила про нібито повне витіснення українських сил з Курської області. Саме тоді вона вперше офіційно визнала участь північнокорейських військ у війні проти України. Зокрема, представниця МЗС Марія Захарова запевнила, що "Росія ніколи не забуде друзів з КНДР".

Після цих публічних заяв Кремля у Пхеньяні теж вирішили не грати у мовчанку. Так, у понеділок, 28 квітня, Північна Корея вперше офіційно підтвердила, що відправила війська на підтримку Росії у війні проти України, передає 24 Канал із посиланням на Yonhap.

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У КНДР зробили зізнання

Центральне інформаційне агентство Кореї (KCNA) повідомило, що відправлення військ було здійснене "за наказом" лідера КНДР Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.

Операція зі звільнення Курської області та відбиття авантюрного вторгнення української влади на територію Росії була успішно завершена,

— йдеться в повідомленні KCNA.

Нагадаємо, що в українському Генштабі спростували заяву Кремля про повне витіснення Сил оборони з Курщини. Там досі тривають бої. Це, зокрема, у вечірньому зверненні за 27 квітня підтвердив президент Зеленський.