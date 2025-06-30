КНДР вперше показала солдатів, яких відправила на війну проти України

З осені 2024 року КНДР почала відправляти до Росії тисячі військових для участі у бойових діях проти України. Втім, лише зараз Пхеньян вперше показав фото своїх солдатів, яких надав у розпорядження Кремля.

Так, 30 червня Кім Чен Ин зустрівся з міністеркою культури Росії Ольгою Любимовою під час її візиту до КНДР, а також відвідав з нею художній концерт. Під час концерту, який транслювало офіційне телебачення, були показані кадри, на яких лідер Північної Кореї приймає тіла військових, імовірно, загиблих у Росії, передає 24 Канал із посиланням на News1.

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КНДР "легітимізує" участь у війні проти України

Це вперше, коли КНДР офіційно оприлюднила зображення своїх військових, відправлених у Курську область.

На одній зі світлин Кім Чен Ин стоїть на колінах з траурним виразом обличчя перед труною, накритою прапором КНДР. Імовірно, це тіло загиблого військового, повернуте до Північної Кореї. Окрім нього та його сестри Кім Йо Чжон, там також присутні й інші високопосадовці, зокрема міністерка закордонних справ Чхве Сон Хі.

Північна Корея показала своїх солдатів у Росії / Фото KCNA

Під час концерту також уперше було оприлюднено наказ Кіма про "наступальну операцію", націлену на звільнення Курської області. Згідно з продемонстрованим, 22 жовтня, 12 і 22 грудня минулого року Кім Чен Ин затвердив відповідні плани й віддав наказ спеціальним підрозділам розпочати наступ.

На інших фото видно озброєних північнокорейських солдат з росіянами перед прапорами двох країн. Показано сцени штурму та стрільби – хоча незрозуміло, чи це реальні бойові дії, чи навчання.

Це перший випадок, коли КНДР через офіційні канали показала свої війська в Росії. Хоча війська почали відправляти ще в жовтні минулого року, публічно це було підтверджено лише в квітні.

Аналітики вважають, що таким чином Північна Корея прагне не лише зміцнити зовнішній імідж альянсу з Росією, але й легітимізувати участь у війні перед власним народом.

За оцінками південнокорейської розвідки, в липні – серпні КНДР може здійснити ще одне масштабне відправлення своїх військ до Росії для участі у її літньому наступі в Україні.