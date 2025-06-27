Про це глава оборонного відомства Рустем Умєров заявив під час зустрічі з журналістами, інформує 24 Канал.

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Бійці КНДР на війні проти України

Глава Міноборони зазначив, що до війни проти України КНДР залучила бійців, спеціально відібраних за фізичними, психологічними та іншими критеріями.

Умєров зауважив, що військових відібрали приблизно з 50-тисячного "особистого резерву" режиму північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

Міністр підкреслив, що ці підрозділи вже зазнали суттєвих втрат.

Очільник міністерства вказав, що відповідно до наявної інформації, Кім Чен Ин думав про передачу Росії додаткового контингенту, але це ставить під загрозу його власну безпеку, оскільки йдеться про виснаження стратегічного резерву.

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Додамо, що за даними української розвідки, Росія втратила кілька хвиль цього так званого елітного резерву КНДР, що підтверджує високі втрати та обмежені можливості Кремля щодо формування нових боєздатних сил.