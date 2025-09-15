30 серпня на державному телеканалі Північної Кореї KCTV вийшов сюжет. У ньому на росіян покладається відповідальність за перші втрати серед корейців під час бойових дій на Курщині.

У сюжеті показували, як північнокорейські солдати беруть участь у боях поблизу Суджі. Втім, частина кадрів була лише інсценізацією бойових дій, яку відзняли вже після того, як українські сили залишили місто, передає 24 Канал із посиланням на NK News.

Дивіться також США, Південна Корея та Японія почали спільні військові навчання: у КНДР погрожують відповісти

Що відомо про звинувачення на адресу Росії з боку КНДР?

В одному з кадрів з'явилися військові звіти. У документі від 22 грудня 2024 року північнокорейські командири повідомляли, що під час першої операції між 14 та 21 грудня у їхніх підрозділах виникли "проблеми", які призвели до втрат.

Ці "проблеми" спричинили підрозділи російської армії. Вони не змогли розширити результати наступу, внаслідок чого не були убезпечені фланги. Останнє своєю чергою призвело до серйозних втрат серед бійців КНДР, які потрапили "під концентровані наступальні дії ворога".

Також в оприлюднених документах згадуються накази Кім Чен Ина про те, що інформацію про розгортання північнокорейських військ у Росії потрібно зберігати в таємниці.

Що відомо про участь бійців КНДР у боях на Курщині?