В сюжете показывали, как северокорейские солдаты участвуют в боях вблизи Суджи. Впрочем, часть кадров была лишь инсценировкой боевых действий, которую отсняли уже после того, как украинские силы покинули город, передает 24 Канал со ссылкой на NK News.

Что известно об обвинениях в адрес России со стороны КНДР?

В одном из кадров появились военные отчеты. В документе от 22 декабря 2024 года северокорейские командиры сообщали, что во время первой операции между 14 и 21 декабря в их подразделениях возникли "проблемы", которые привели к потерям.

Эти "проблемы" вызвали подразделения российской армии. Они не смогли расширить результаты наступления, в результате чего не были защищены фланги. Последнее в свою очередь привело к серьезным потерям среди бойцов КНДР, которые попали "под концентрированные наступательные действия врага".

Также в обнародованных документах упоминаются приказы Ким Чен Ына о том, что информацию о развертывании северокорейских войск в России нужно хранить в тайне.

Что известно об участии бойцов КНДР в боях на Курщине?