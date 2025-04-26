США стали більш зговірливі до підтримки "коаліції рішучих" для України, – ЗМІ

Сполучені Штати, ймовірно, у приватному порядку погодилися надати гарантії безпеки країнам "коаліції рішучих", які планують надіслати військових в Україну для стримування Росії. Мовиться про розвідувальну та матеріально-технічну підтримку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Telegraph.

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Що відомо про зміну США щодо "коаліції рішучих"

За даними британських чиновників, США погодилися надати розвідувальну та матеріально-технічну підтримку європейським військам, які можуть бути залучені для підтримки мирної угоди в Україні. Підтримка охоплюватиме дії з землі, повітря та моря. Наразі переговори відбуваються в приватному порядку.

У Великій Британії вважають цей розвиток подій значним проривом. Як пише The Telegraph, прем'єр-міністр Кір Стармер протягом двох місяців тиснув на президента США Дональда Трампа, прагнучи отримати відповідну підтримку. У коментарі для видання Стармер підтвердив прогрес у цьому питанні:

Тривають дискусії, і він (президент Трамп – 24 Канал) неодноразово казав, що буде за нас, як ви знаєте. І я чітко сказав, що це важливий компонент того, що нам потрібно зробити,

– зазначив прем'єр Британії.

The Telegraph також наголошує: для ефективної діяльності європейських військ в Україні літакам, військовим кораблям і солдатам на землі будуть потрібні ланцюги постачання, а також допомога США в розвідці щодо переміщень російських сил.

Однак залишається відкритим питання: чи готові США втрутитися у випадку нападу Росії на війська "коаліції рішучих". Це критичний момент для реалізації всього проєкту.

Ініціативу "коаліції рішучих", яка передбачає залучення європейських солдатів для забезпечення виконання мирної угоди в Україні, просувають Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон. Більше ніж 30 країн висловили свою підтримку пропозиції, хоча лише деякі публічно погодилися на відправлення військових.

Про зміну позиції Вашингтона стало відомо ще до похорону Папи Римського в Римі, де зібралися світові лідери. За інформацією видання, під час заходу відбулася коротка зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. На опублікованих світлинах можна побачити Зеленського разом із Макроном, Стармером і Трампом.