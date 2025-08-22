15 серпня Дональд Трамп провів саміт із Путіним на Алясці, а вже 18 серпня мав зустріч із Володимиром Зеленським і лідерами Європи. Президент США сказав, коли стане відомо, чи принесли плоди його мирні зусилля.

22 серпня Дональд Трамп виступив із низкою заяв, зокрема щодо війни в Україні, передає 24 Канал.

Коли стане відомий результат переговорів щодо України?

Президент США заявив, що упродовж наступних два тижні стане ясно, у якому напрямку рухаються переговори щодо України.

Якщо війна в Україні не буде врегульована, через два тижні я прийму дуже важливе рішення. Ми побачимо, чи будемо ми вводити масштабні санкції, чи нічого не робитимемо,

– сказав Трамп.

Політик наголосив, що, мовляв, він звертатиме увагу на те, чия саме буде провина, що угоду укласти не вдалося.

Раніше Трамп зауважив, що не хотів би бути присутній на зустрічі Путіна і Зеленського. Утім, усе залежатиме від того, чи вдасться їм "співпрацювати". Мовляв, український та російський лідери як "лід і полум'я".

Що відомо про переговори щодо закінчення війни в Україні?