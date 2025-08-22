Коли доля переговорів щодо України проясниться: Трамп назвав дату
- 15 серпня Дональд Трамп провів саміт із Путіним на Алясці, а 18 серпня зустрічався з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.
- Трамп заявив, що протягом наступних двох тижнів стане зрозуміло, чи принесуть його зусилля з мирного врегулювання в Україні результати.
15 серпня Дональд Трамп провів саміт із Путіним на Алясці, а вже 18 серпня мав зустріч із Володимиром Зеленським і лідерами Європи. Президент США сказав, коли стане відомо, чи принесли плоди його мирні зусилля.
22 серпня Дональд Трамп виступив із низкою заяв, зокрема щодо війни в Україні, передає 24 Канал.
Коли стане відомий результат переговорів щодо України?
Президент США заявив, що упродовж наступних два тижні стане ясно, у якому напрямку рухаються переговори щодо України.
Якщо війна в Україні не буде врегульована, через два тижні я прийму дуже важливе рішення. Ми побачимо, чи будемо ми вводити масштабні санкції, чи нічого не робитимемо,
– сказав Трамп.
Політик наголосив, що, мовляв, він звертатиме увагу на те, чия саме буде провина, що угоду укласти не вдалося.
Раніше Трамп зауважив, що не хотів би бути присутній на зустрічі Путіна і Зеленського. Утім, усе залежатиме від того, чи вдасться їм "співпрацювати". Мовляв, український та російський лідери як "лід і полум'я".
Що відомо про переговори щодо закінчення війни в Україні?
- З початку свого другого президентського терміну Дональд Трамп відправляв посланців до Києва та Москви, аби з'ясувати позицію сторін. Американський лідер наполягав на повному припиненні вогню. Україна погодилася, а Росія відмовилася.
- 11 травня європейські лідери за підтримки Трампа оголосили Путін ультиматум. Мовляв, якщо 12 травня він не піде на припинення вогню, американці та європейці запровадять спільні санкції.
- Нових обмежень з боку США очільнику Кремля вдалося уникнути закликом до Києва "відновити прямі переговори" у Стамбулі.
- Президент США закликав українців погодитися на пропозицію диктатора, і ті пішли назустріч.
- Відбулося три раунди прямих переговорів у Стамбулі. Вони не принесли жодного прогресу, лише засвідчили, що бачення сторонами закінчення війни сильно відрізняється
- Коли Володимир Путін під час шостої розмови із Трампом відкинув ідею припинення вогню, президент США розлютився. Він дав диктатору 50 днів, аби той пішов на мирну угоду з Україною, а згодом скоротив цей термін.
- 8 серпня мав стати днем, коли США мусили б запровадити вторинні санкції проти Росії. Однак візит Віткоффа до Москви змінив ситуацію. Очільнику Кремля вдалося переконати американця, що він готовий до територіальних поступок і до зустрічі із Трампом.
- 15 серпня відбувся саміт на Алясці між Путіним і Трампом, який не теж не приніс результату. Видання Reuters опублікувало вимоги очільника Кремля до миру.
- 18 серпня відбувся саміт Зеленського, Трампа і лідерів Європи. За його підсумками США почали готувати зустріч Зеленського і Путіна.
- Водночас у Кремлі кажуть, що для такої зустрічі "немає порядку денного".