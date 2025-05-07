Пакистан завдав ударів у відповідь по цілях в Індії

Увечері вівторка, 6 травня, збройні сили Індії точково атакували пакистанські "об’єкти терористичної інфраструктури". Там не забарилися з відповіддю – Пакистан "почав процес відплати".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report. В індійському Кашмірі нібито уражено понад 10 цілей, зокрема авіабазу Срінагар.

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Що відомо про конфлікт

Спершу в Індії заявили про операцію під кодовою назвою "Сіндур", у межах якої було точково атаковано об’єкти на території Пакистану, зокрема в частині Кашміру. Ціллю буцімто стали виключно терористичні табори, а не військові об’єкти.

Згодом у Пакистані пообіцяли відповісти на "провокацію".

Дозвольте мені сказати це недвозначно: Пакистан відповість на це в той час і в тому місці, які він сам обере. Ця огидна провокація не залишиться без відповіді,

– заявив представник армії Ахмед Шаріф Чаудхр.

До слова, за інформацією Clash Report, індійські ракети могли уразити мечеть Масджид-е-Субхан у Бахавалпурі, провінція Пенджаб.