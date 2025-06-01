Ізраїль знищив іранські пускові установки ракет і БПЛА, а Іран атакував Тель-Авів

Ізраїль здійснив серію точкових ударів по військовій інфраструктурі Ірану. Знищено зенітні комплекси, ракети та центри управління. Іран у відповідь атакува Тель-Аві.

Ізраїльські ВПС атакували десятки об'єктів на заході Ірану у відповідь на масований ракетний обстріл. Внаслідок цього знищили пускові установки балістичних ракет і БПЛА. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу ЦАХАЛ.

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Знищення іранських ракети та БПЛА

У ніч на 17 червня ізраїльські сили оборони завдали точкових ударів по військових об’єктах Ірану. ВПС вразили пускові установки ракет класу "земля-земля" і "земля-повітря", а також склади безпілотників. Об'єкти були розташовані на заході Ірану.

Іран знову завдав удару по Ізраїлю: дивіться відео

У ніч перед контрударом Ізраїлю Іран здійснив чергову атаку: було випущено близько 10 ракет по території Ізраїлю. Частину з них перехопила система ППО, однак деякі ракети влучили в житлові райони.

Потужні вибухи в Ізраїлі: загинули українці

Наслідки іранської атаки в ніч на 15 червня в Ізраїлі в містах Бат-Ям поблизу Тель-Авіва і Тамра поблизу Хайфи були смертельними: загинули 13 осіб, серед них – громадяни України. В Міністерстві закордонних справ України розповіли про загибель п’яти українців, зокрема трьох дітей.

Нагадаємо, Іран та Ізраїль кілька днів атакують одне одного. Вони б'ють по НПЗ, ядерних об'єктах, місцях виробництва зброї. Ізраїль знищує іранське військове командування та вчених-ядерників. Міста обох країн зазнають значних руйнувань, є загиблі.