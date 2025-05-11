Про перемир'я не чули: Повітряні сили Індії заявили, що успішно виконують операцію "Сіндур"

У суботу, 10 травня, Індія та Пакистан оголосили про припинення вогню. Проте воєнні дії продовжуються: індійські повітряні сили повідомили про виконані завдання в межах операції "Сіндур".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Військово-повітряних сил Індії.

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Що відомо про продовження воєнних дій між Індією та Пакистаном

Індія та Пакистан домовилися про припинення вогню 10 травня. Це підтвердив речник МЗС першої країни, заявивши, що обидві сторони припинять усі обстріли та воєнні дії на суші, у повітрі та на морі.

Водночас 11 травня Повітряні сили Індії заявили про успішне виконання завдань.

Військово-повітряні сили Індії успішно виконали покладені на них завдання в межах операції "Сіндур" з точністю та професіоналізмом. Операції проводилися обдумано й стримано, відповідно до національних цілей,

– повідомили вони.

Там додали, що детальний брифінг буде проведено у належний час, оскільки операції ще тривають.

Раніше іноземні ЗМІ повідомляли, що в індійському місті Джамму лунали вибухи. Це відбулося через кілька годин після ухваленого припинення вогню.

В Індії стверджували, що Пакистан запустив десятки дронів та по них працювала система ППО. Міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі звинуватив Пакистан у порушенні перемир'я після повідомлень про вибухи.