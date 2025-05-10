Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію Дональда Трампа в Truth Social.
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Президент США заявив, що Індії та Пакистану вдалося домовитися про припинення вогню. За його словами, це відбулося "після довгої ночі переговорів за допомогою Сполучених Штатів".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію Дональда Трампа в Truth Social.
Дивіться також Пакистан та Індія на межі ядерної війни: що відбувається і до чого призведе конфлікт за Кашмір