Атаки задля самооборони: в МЗС Ірану назвали умову для завершення конфлікту

Іран готовий зупинити обстріли, якщо Ізраїль припинить агресію. Влада країни не хоче, щоб бойові дії поширювалися на сусідні країни, якщо це не буде вимушеною мірою.

Про це пише 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, якого цитує Reuters.

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Іран очікує від Ізраїлю завершення конфлікту

Іран завдає ударів по Ізраїлю задля самооборони. Арагчі заявив, що відповідні удари припиняться, якщо Ізраїль завершить свою агресію.

Міністр МЗС Ірану зокрема зазначив, що "небезпечним актом" був удар з боку Ізраїлю по шельфовому газовому родовищу Південний Парс, яке Іран використовує разом з Катаром.

Перетягування конфлікту до Перської затоки є стратегічною помилкою, а його метою є перетягування війни за межі іранської території,

– зазначив Арагчі.

Також в Ірані вважають, що Ізраїль своїми діями хоче зупинити поточні ядерні переговори між Іраном та США. На думку міністра, ці домовленості могли б стати кроком до укладення угоди. Тегеран мав представити Сполученим Штатам свої пропозиції під час шостого раунду переговорів, але його скасовано через нещодавню ескалацію. За словами Аббаса Арагчі, саме США дали "зелене світло" Ізраїлю та дозвіл на обстріл ядерних об'єктів Ірану.

До слова, Арагчі заявив, що Іран в цілому готовий відмовитися від права володіння ядерною зброєю, однак хотів би залишити за собою ядерні права.

Тим часом кількість жертв іранської атаки по Ізраїлю зросла до 8 осіб. Четверо людей загинули під час удару по будівлі в Бат-Ямі, а ще 4 людини – під час ракетного удару по північному місту Тамра. Серед жертв є 8-річна дівчинка.