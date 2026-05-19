Дарма відмовився від української допомоги: Трамп має нову проблему з дронами на Кубі

У США все більше стурбовані небезпекою, пов'язаною зі значною кількістю БпЛА на Кубі. Багато аналітиків вважає, що у Вашингтоні недостатньо добре підготуватись до можливого протистояння.

Конфлікт між США та Кубою може перейти у гарячу фазу. Про це повідомляє Фонд захисту демократії.

Що відомо про дрони на Кубі?

Як розповіли в Axios, Куба придбала понад 300 військових безпілотників. Основними постачальниками БпЛА є союзники комуністичного режиму в Гавані – Тегеран та Москва. Власний арсенал Куба почала нарощувати у 2023 році. Також з'явилась інформація, що кубинці звертались до Кремля з проханням поставити більше безпілотників.

Багато американців вважають, що Гавана може використати дрони для нападу на їхню країну. Розвідка США припускає, що цілями можуть стати:

військові кораблі;

американська база в затоці Гуантанамо;

база Кі-Уест, у Флориді, в 140 кілометрах на північ від Гавани.

Член Палати представників від штату Флорида, Карлос Гіменес розповів у інтерв'ю з місцевим телеканалом Local 10 про можливості кубинських дронів.

Я знаю, що деякі з цих безпілотників мають запас ходу 200 кілометрів з корисним навантаженням 10 кілограмів, що означає, що майже всі в штаті Флорида знаходяться в межах дальності цих БпЛА,

– заявив Гіменес.

Американський Фонд захисту демократії (FDD) вважає, що ситуація з кубинськими дронами є складною. На думку старшого директора Центру FDD з кіберінновацій та технологій, проблема в недостатній підготовці Вашингтону до сучасної війни. Невдалі зусилля Міністерства оборони з розробки недорогих систем протиповітряної оборони, особливо систем протидії безпілотникам, поставили під загрозу американські сили в усьому світі.

Загроза з боку Куби свідчить про те, що президент Трамп помилився, відкинувши пропозицію президента України Зеленського співпрацювати у боротьбі з безпілотною війною, і Сполученим Штатам було б добре попросити та прийняти цю допомогу сьогодні,

– заявив Марк Монтгомері, старший директор Центру кіберінновацій та технологій.

Зверніть увагу! Схожі припущення в ефірі 24 Каналу озвучив професор міжнародної політики Скотт Лукас. Він зазначив, що Україна розігрує свої "карти", тобто дрони, якраз в той момент, коли американці майже використали усі свої запаси перехоплювачів через війну на Близькому Сході. Експерт висловив сподівання, що після того, як Трамп піде з посади президента, американські державні інститути, військові, дипломати та розвідка працюватимуть з Україною над тим, як вибудувати спільну систему колективної оборони та безпеки.

Яка історія протистояння Куби та США?

До 1950-х років Куба була однією з найбільш залежних від США країн. Внаслідок революції 1953 – 1959 років до влади прийшла комуністична репресивна влада на чолі з Фіделем Кастро.

Після цих подій відносини між двома країнами залишаються ворожими. Після націоналізації американських підприємств, Вашингтон неодноразово намагався скинути диктаторський режим в Гавані. Найбільш відомою була невдала операція в затоці Свиней у 1961 році.

У 1962 році Куба дозволила Радянському Союзу встановити свої ядерні ракети на острові. "Карибська криза" була однією з найгарячіших точок Холодної війни.

Після 1970-х років Штати змінили свою політику щодо Куби. Вони не намагаються втручатися у внутрішні справи острова, але активно висвітлюють проблеми порушення прав людини та зберігають свої санкції.

Що відомо про можливий конфлікт США з Кубою?

Конгресмен Карлос Гіменес також сказав, що очікує від Міністерства юстиції США найближчим часом звинувачення одному з лідерів комуністичного режиму Рауля Кастро в збитті літаків у лютому 1996 року. Це може стати сигналом для ескалації.

Дональд Трамп пожартував, що США "миттєво" могли б захопити Кубу. За його словами, ВМС США підведуть туди авіаносець, побачивши який, кубинські комуністи скажуть: "Щиро дякуємо, ми здаємося".

Натомість президент Куби застерігає Штати від можливого вторгнення. Він зазначив, що Куба має абсолютне та законне право захищатися від військового нападу і скористається ним.