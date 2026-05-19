Конфликт между США и Кубой может перейти в горячую фазу. Об этом сообщает Фонд защиты демократии.

Что известно о дронах на Кубе?

Как рассказали в Axios, Куба приобрела более 300 военных беспилотников. Основными поставщиками БпЛА являются союзники коммунистического режима в Гаване – Тегеран и Москва. Собственный арсенал Куба начала наращивать в 2023 году. Также появилась информация, что кубинцы обращались к Кремлю с просьбой поставить больше беспилотников.

Многие американцы считают, что Гавана может использовать дроны для нападения на их страну. Разведка США предполагает, что целями могут стать:

военные корабли;

американская база в заливе Гуантанамо;

база Ки-Уэст, во Флориде, в 140 километрах к северу от Гаваны.

Член Палаты представителей от штата Флорида, Карлос Гименес рассказал в интервью с местным телеканалом Local 10 о возможностях кубинских дронов.

Я знаю, что некоторые из этих беспилотников имеют запас хода 200 километров с полезной нагрузкой 10 килограммов, что означает, что почти все в штате Флорида находятся в пределах дальности этих БпЛА,

– заявил Гименес.

Американский Фонд защиты демократии (FDD) считает, что ситуация с кубинскими дронами является сложной. По мнению старшего директора Центра FDD по киберинновациям и технологиям, проблема в недостаточной подготовке Вашингтона к современной войне. Неудачные усилия Министерства обороны по разработке недорогих систем противовоздушной обороны, особенно систем противодействия беспилотникам, поставили под угрозу американские силы во всем мире.

Угроза со стороны Кубы свидетельствует о том, что президент Трамп ошибся, отвергнув предложение президента Украины Зеленского сотрудничать в борьбе с беспилотной войной, и Соединенным Штатам было бы хорошо попросить и принять эту помощь сегодня,

– заявил Марк Монтгомери, старший директор Центра киберинноваций и технологий.

Обратите внимание! Похожие предположения в эфире 24 Канала озвучил профессор международной политики Скотт Лукас. Он отметил, что Украина разыгрывает свои "карты", то есть дроны, как раз в тот момент, когда американцы почти использовали все свои запасы перехватчиков из-за войны на Ближнем Востоке. Эксперт выразил надежду, что после того, как Трамп уйдет с поста президента, американские государственные институты, военные, дипломаты и разведка будут работать с Украиной над тем, как выстроить общую систему коллективной обороны и безопасности.

Какова история противостояния Кубы и США?

До 1950-х годов Куба была одной из самых зависимых от США стран. В результате революции 1953 – 1959 годов к власти пришла коммунистическая репрессивная власть во главе с Фиделем Кастро.

После этих событий отношения между двумя странами остаются враждебными. После национализации американских предприятий, Вашингтон неоднократно пытался свергнуть диктаторский режим в Гаване. Наиболее известной была неудачная операция в заливе Свиней в 1961 году.

В 1962 году Куба позволила Советскому Союзу установить свои ядерные ракеты на острове. "Карибский кризис" был одной из самых горячих точек Холодной войны.

После 1970-х годов Штаты изменили свою политику в отношении Кубы. Они не пытаются вмешиваться во внутренние дела острова, но активно освещают проблемы нарушения прав человека и сохраняют свои санкции.

Что известно о возможном конфликте США с Кубой?

Конгрессмен Карлос Гименес также сказал, что ожидает от Министерства юстиции США в ближайшее время обвинения одному из лидеров коммунистического режима Рауля Кастро в сбивании самолетов в феврале 1996 года. Это может стать сигналом для эскалации.

Дональд Трамп пошутил, что США "мгновенно" могли бы захватить Кубу. По его словам, ВМС США подведут туда авианосец, увидев который, кубинские коммунисты скажут: "Спасибо большое, мы сдаемся".

Вместо этого президент Кубы предостерегает Штаты от возможного вторжения. Он отметил, что Куба имеет абсолютное и законное право защищаться от военного нападения и воспользуется им.