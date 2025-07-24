Таїланд завдав авіаудару по Камбоджі: понад 100 000 людей евакуйовано через бої на кордоні

Таїланд і Камбоджа десятиліттями сперечаються щодо невизначених ділянок уздовж 800-кілометрового кордону, проте зараз там розгорілися масштабні бойові дії. Країни вдруге поспіль обмінялися артилерійським вогнем уздовж спірного кордону.

Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

Читайте також Камбоджа та Таїланд на межі війни: кого підтримує Китай і чому спалахнув ще один конфлікт в Азії

Конфлікт між Таїландом і Камбоджею

Журналісти повідомляють, що напруженість на кордоні переросла у рідкісний збройний конфлікт між країнами Південно-Східної Азії. Таїланд направив винищувач F-16 для бомбардування цілей у Камбоджі після артилерійських обстрілів з обох сторін, які призвели до загибелі щонайменше 11 мирних жителів.

Бої спалахнули щонайменше в шести точках уздовж 209 кілометрів кордону, де суперечки щодо суверенітету тривають понад століття. Обидві сторони звинуватили одна одну в провокуванні ранкового зіткнення в спірному районі кордону, яке швидко ескалувало від стрілецької зброї до важкої артилерії.

Відомо, що бої точилися у двох районах провінції Убонратчатхані та одному в провінції Сурін. Армія Таїланду закликала населення уникати цих територій. Також повідомлялося про вогонь із важкої зброї та ракет з боку Камбоджі.

Понад 4 000 людей у Камбоджі були змушені покинути свої домівки біля кордону. За даними Міністерства внутрішніх справ Таїланду, понад 100 000 тайців евакуйовано до тимчасових притулків. У провінції Сурін евакуйовані ночували у спортзалі університету, спали на матах і їли з пластикових контейнерів.

Раніше повідомляли, що Таїланд завдав авіаударів по цілях у Камбоджі. Ця атака сталася через день після того, як тайський солдат втратив ногу внаслідок вибуху на міні.

Бойові дії почалися у четвер, 24 липня, та кілька країн, зокрема Японія та США, закликали до деескалації та уникнення подальшого конфлікту.