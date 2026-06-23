У Навроцького розкритикували уряд Туска через конференцію з відновлення та Зеленського

Адміністрація президента Кароля Навроцького розкритикувала уряд Дональда Туска. Причиною стала конференція з відновлення України та Володимир Зеленський.

Про це глава президентської канцелярії заявив у розмові з RMF24.

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Чому в Навроцького покритикували уряд Туска?

Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький заявив, що має інформацію про можливу відсутність президента Володимира Зеленського на конференції з відновлення України у Гданську. За його словами, це свідчитиме про неспроможність польського уряду.

Богуцький заявив, що президент та його адміністрація не брали участі в процесі. Чиновник запевнив, що уряд взяв повну відповідальність за це питання.

Виявляється, вони не можуть вести ці справи. Це було до того, як президент забрав орден, так і, мабуть, після,

– сказав глава канцелярії.

Інтерв'юер сказав, що уряд, ймовірно, буде стверджувати, що Зеленський не приїде до Гданська через конфлікт довкола ордену Білого Орла, який президент Кароль Навроцький забрав у нього. Чиновник відповів, що такі слова будуть "втечею від відповідальності". Він розповів, що під час обговорень західними лідерами планів відбудови України, там не було ні Дональда Туска, ні міністра закордонних справ Ігоря Сікорського.

Також чиновник прокоментував конференцію з відбудови, яка має відбутися у Гданську. Він висловив сподівання, що польські компанії зможуть взяти участь у відновленні України після закінчення війни.

Чиновник сказав, що Варшава заслуговує взяти участь у відбудові за те, що зробили влада, органи місцевого самоврядування, неурядові організації та мільйони поляків, незважаючи на важкі в минулому стосунки з Києвом.

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