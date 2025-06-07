Це справді серйозно: сварка Трампа і Маска матиме неприємні наслідки для США

Конфлікт між президентом США Дональдом Трампом та бізнесменом Ілоном Маском становить серйозну загрозу для обох. Головне питання – як саме все продовжиться.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, якщо конфлікт Трампа і Маска продовжиться, то все може вилитися в неприємну історію для Штатів. І в одному з випадків може бути певна вигода для України.

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Чим небезпечна ця ситуація для Трампа

Відомо, що Маск розкритикував законопроєкт про податки, видатки, енергетику та кордон "огидною гидотою", бо він збільшить дефіцит бюджету. ЗМІ писали, що з того часу Трамп і Маск не спілкувалися. А потім почалися публічні образи у соцмережах.

Зверніть увагу! Трамп заявив, що він розчарований Маском, а їхні стосунки охололи. Він також писав, що найкращий спосіб заощадити бюджет – припинити державні субсидії та розірвати контракти з Маском. Останній ж говорив, що без нього Трамп не виграв би вибори та натякнув, що президент США нібито фігурує у справі Джеффрі Епштейна щодо секс-торгівлі і так далі.

Як наголосив Шейтельман, Маск також погрожував зняти з експлуатації кораблі Dragon, які наразі є важливим американським засобом, що доставляє астронавтів на орбіту. Фактично так виходить, що одна людина може впливати на американську космічну програму.

Цікаво, що може очікувати на Маска. Якщо Трамп захоче, щоб Маска посадили, то це буде тест для судової системи США. Хоча справ щодо нього може вистачати, враховуючи його ймовірну наркотичну залежність,

– сказав Шейтельман.

Крім того, Маск може зробити Трампа слабким у США. Якщо він залежатиме від виборців, конгресменів та сенаторів, то такий варіант буде вигідним для України. Наша держава ніяк на це не може вплинути. Потрібно просто дивитися за ситуацією.