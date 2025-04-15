Санкції проти Росії та допомога Україні: демократи представили законопроєкт у Конгресі

Члени Демократичної партії представили у Конгресі США законопроєкт про підтримку України. Він є спробою тиску на адміністрацію президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на копію законопроєкту, яка опинилася у їхньому розпорядженні, передає 24 Канал.

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Що відомо про представлений законопроєкт

Провідний демократ у Комітеті у закордонних справах Палати представників, Грег Мікс представив законопроєкт, який передбачає багаторівневу допомогу Україні, зокрема фінансування потреб у сфері безпеки, післявоєнне відновлення, посилання санкцій проти Росії.

У першому розділі документа йдеться про підтримку України та НАТО. Крім того, згідно з документом, пропонують створення посади спеціального координатора з питань відновлення України. Другий розділ стосується прямих кредитів Києву та військового фінансування.

Згідно з оприлюдненою інформацією, третій розділ документа охоплює пропозицію стосовно суворих санкцій та експортного контролю щодо російських банків, енергетичної та гірничодобувної галузей. Також розглядають запровадження обмежень стосовно російських чиновників.

Крім того, Reuters, посилаючись на джерела, зазначає, що вищезгаданий законопроєкт є черговою спробою тиску на чинну адміністрацію президента США Дональда Трампа. Таким чином від неї вимагають зайняти чіткішу позицію на боці України у питанні війни з Росією.

Такі дії в Конгресі відображають зростаючу стурбованість законодавців з обох партій долею України, оскільки президент-республіканець Дональд Трамп зайняв більш примирливу позицію щодо Москви з моменту початку свого другого терміну 20 січня,

– сказав один зі співрозмовників.

За словами помічників конгресменів, законопроєкт навряд отримає абсолютну підтримку Палати представників, проте окремі положення документа можуть увійти до ширшого пакета рішень стосовно України, та "точно стане частиною ширшої законодавчої дискусії".