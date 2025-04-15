Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на копию законопроекта, которая оказалась в их распоряжении, передает 24 Канал.

Смотрите также В близком окружении Трампа есть сторонники России: кто может влиять на его позицию по Украине

Что известно о представленном законопроекте

Ведущий демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, Грег Микс представил законопроект, который предусматривает многоуровневую помощь Украине, в частности финансирование потребностей в сфере безопасности, послевоенное восстановление, ссылки санкций против России.

В первом разделе документа говорится о поддержке Украины и НАТО. Кроме того, согласно документу, предлагают создание должности специального координатора по вопросам восстановления Украины. Второй раздел касается прямых кредитов Киеву и военного финансирования.

Согласно обнародованной информации, третий раздел документа охватывает предложение относительно строгих санкций и экспортного контроля в отношении российских банков, энергетической и горнодобывающей отраслей. Также рассматривают введение ограничений в отношении российских чиновников.

Кроме того, Reuters, ссылаясь на источники, отмечает, что вышеупомянутый законопроект является очередной попыткой давления на действующую администрацию президента США Дональда Трампа. Таким образом от нее требуют занять более четкую позицию на стороне Украины в вопросе войны с Россией.

Такие действия в Конгрессе отражают растущую обеспокоенность законодателей из обеих партий судьбой Украины, поскольку президент-республиканец Дональд Трамп занял более примирительную позицию в отношении Москвы с момента начала своего второго срока 20 января,

– сказал один из собеседников.

По словам помощников конгрессменов, законопроект вряд ли получит абсолютную поддержку Палаты представителей, однако отдельные положения документа могут войти в более широкий пакет решений по Украине, и "точно станет частью более широкой законодательной дискуссии".