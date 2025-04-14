Дональд Трамп назвал российский удар по городу Сумы "ошибкой" россиян, однако не уточнил, какой именно. Политолог Владимир Фесенко в разговоре с 24 Каналом обратил внимание на то, что президент США, комментируя эти события, отметил, что ему "сказали" о том, что Кремль "ошибся".

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Проводники версий Кремля

Фесенко предположил, что Трампа кто-то постоянно настраивает положительно в отношении России. Это могут делать несколько человек из его окружения.

Это может быть Стив Уиткофф, спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке, который находится под влиянием российских нарративов. Он, по мнению политолога, постоянно повторяет российские байки о причинах войны между Россией и Украиной, о "российских регионах" на Востоке Украины, о том, как надо завершить войну.

Кто-то оперативно рассказал Трампу именно российскую версию удара по Сумах об "ошибке", это же не придумали в Вашингтоне. Это передали из российских источников, но через людей, которые находятся в ближайшем окружении Трампа,

– предположил он.

Например, у Виткоффа есть контакт с Кириллом Дмитриевым. Россиянин мог с ним связаться лично и рассказать российский вариант событий.

Однако, к сожалению, люди с соответствующими взглядами могут быть и в семье президента США. Его сын – Дональд Трамп-младший – тоже известен почти пророссийскими взглядами. Он может быть, по мнению политолога, проводником версий Кремля даже в таких трагических событиях.

Обратите внимание! Дональд Трамп, отвечая на вопрос относительно российской атаки на Сумы, заявил, что считает ее ужасной. Президент США отметил, что ему "сказали, что они (россияне – 24 Канал) сделали ошибку". Трамп добавил, что "развязывание этой войны – это злоупотребление властью", и обвинил в ее начале бывшего президента США Джо Байдена.

В то же время очень важно, что на обстрел Сум отреагировали практически все люди, которые в США прямо или косвенно касаются украинского вопроса. Госсекретарь Марк Рубио выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате "ужасной ракетной атаки России на Сумы". Также он подчеркнул важность мирных усилий президента США.

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заметил, что удар России по гражданским объектам Сум в Вербное воскресенье "переходит все границы приличия".

Американские медиа, даже правоконсервативные, освещая трагедию в Сумах, акцентировали на том, что весь этот ужас произошел в религиозный праздник. Это очень чувствительная деталь для тех избирателей Трампа, которые имеют устойчивые религиозные взгляды,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Он добавил, что последние события и реакция на них Трампа подтвердили, что в его окружении есть люди с пророссийскими взглядами. Поэтому это обстоятельство надо иметь в виду и постоянно делать поправку на этот фактор.

Отметим, что 13 апреля россияне нанесли ракетный удар по центу Сум. По состоянию на 14 апреля в результате вражеской атаки погибло 35 человек, в частности, 11-летний мальчик и 17-летний юноша. Также есть раненые – 117 человек, среди которых – 15 детей. В городе разрушены здания Сумского государственного университета, дома, автомобили.