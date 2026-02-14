Україна розпочала контрнаступ після відключення росіян від Starlink, – The Telegraph

Українські війська розпочали контрнаступальні дії для відновлення позицій на східній лінії фронту після того, як російським військам заблокували доступ до терміналів Starlink, що стало відчутною проблемою для окупантів.

Про це пише The Telegraph з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Що відбувається на фронті?

Видання, посилаючись на дані аналітиків, повідомляє про контрнаступ українських військ для відновлення зв'язку між позиціями на фронті між південною частиною Добропілля та північною частиною Варварівки.

Карти ISW свідчать про контратаки біля Тернуватого, Добропілля та Залізничного, поблизу Дніпропетровської та Запорізької областей. Припускають, що це сталося внаслідок відключення російських військ від Starlink.

Ще раніше високопосадовець НАТО заявляв BBC, що деякі успіхи України на полі бою у Запорізькій області сталися після того, як SpaceX запобігла використанню російськими військами супутникових терміналів.

Майже 90 відсотків російських підрозділів втратили зв'язок після того, як Маск організував припинення роботи сервісу на початку цього місяця. Рішення про Starlink було прийнято після того, як стало відомо, що російські війська прикріплюють термінали Starlink до безпілотників далекого радіусу дії,

– ідеться у статті.

Ба більше, комунікація між окупантами також постраждала через рішення Росії ввести нові обмеження на користування Telegram, популярного месенджера, який активно використовували росіяни у війні проти України.

Які ще успіхи має Україна?

У матеріалі зауважують, що крім вищезгаданого, Україна посилила удари по військових об'єктах всередині Росії. Зокрема, Україна атакувала крилатими ракетами "Фламінго" один з найбільших складів боєприпасів ворога.

Ідеться про об'єкт, розташований під Волгоградом і ракетний завод в Тамбовській області. Також Сили оборони знищили 6 тисяч безпілотників під Суджею в Курській області, що завдало серйозних збитків росіянам.

Що цьому передувало?