Кремль "образився" через скасування концерту улюбленого диригента та друга Путіна в Італії
- В Італії скасували концерт диригента Валерія Гергієва через тиск громадськості та української спільноти.
- У Кремлі висловили невдоволення через політичні мотиви рішення та назвали це "втратою для місцевого населення".
У неділю, 27 липня, в Італії відбудеться фестиваль класичної музики, одним із хедлайнерів якого мав бути наближений до російського диктатора дирижер Валерій Гергієв. Однак після тиску громадськості, української спільноти та активістів виступ путініста скасували.
У Москві не забарилися з реакцією, образившись за так звану неповагу до російської культури. Пропагандистів цитують ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.
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Як відреагували в Кремлі?
Ситуацію прокоментував спеціальний представник Володимира Путіна з міжнародного культурного співробітництва Михайло Швидкой. Скасування концерту в Казерті, "зроблене з політичних міркувань", він назвав "втратою насамперед для місцевого населення".
До речі, детальніше про скандал через концерт Гергієва в Італії читайте в матеріалі 24 Каналу.
За словами Швидкого, подібні дії свідчать, що скасування російської культури не залишилося в минулому всупереч словам європейських партнерів про "культуру вище політики". Попри це, він тішиться фестивалю російської культури в Японії, яка належить до "недружніх" країн.
Як на мене, російсько-італійські відносини у сфері культури все-таки завжди були міцнішими за політичні,
– скаржиться спецпредставник.
У російському МЗС цитували Біблію
Під час виступу в етері радіо ситуацію також прокоментувала речниця Міністерства закордонних справ країни-агресорки Марія Захарова. Вона процитувала фразу з Біблії: "Не метайте бісер перед свинями".
Усе, без образ, без принижень, цитата з тієї книги, яка людством визнана найвидатнішою, однією з найвидатніших…
– вдалася у філософію речниця.
Вона вважає, буцімто в Італії не здатні належним чином "його прийняти, це найвищий дар, цей геній".
Нагадаємо, скасувати участь путінського пропагандиста і диригента Гергієва на фестивалі Un’Estate da RE закликали Світовий Конгрес Українців і представники громад в Італії.
Відповідне звернення до міністра культури країни підписали близько 40 об'єднань українців Італії, Польщі, Канади, включно з громадською ініціативою "Голка" в Римі.