G7 готова тиснути на Росію для згоди на припинення вогню, – МЗС Британії

Країни G7 готові тиснути на Росію, аби та погодилася на припинення вогню. Україна серйозно ставиться до цієї пропозиції, тому нині очікують відповідь російського диктатора Владіміра Путіна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, якого цитує The Guardian.

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Країни G7 планують тиснути на Росію

За словами Леммі, країни G7 змогли знайти "спільну мову" під час зустрічі в Канаді минулого тижня. Він наголосив, що пропозиція про припинення вогню лежить на столі переговорів, і що "Україна серйозно налаштована на мир", однак нині рішення залежить від російського диктатора Владіміра Путіна.

Зараз Путін перебуває в центрі уваги, Путін повинен відповісти… Моє попередження пану Путіну таке: якщо ви налаштовані серйозно, доведіть це повним і беззастережним припиненням вогню просто зараз,

– заявив Леммі.

Однак очільник британського МЗС вважає, що Путін, схоже, не зацікавлений у припиненні вогню. Відтак, країни G7 розглядають можливість тиску на Росію, аби вона погодилася на пропозицію.

"Якщо Путін не піде на це, а я маю сказати, що поки що не бачу жодних ознак того, що він піде на це, зустріч G7 допомогла нам підготувати інструменти для того, щоб змусити Росію вести серйозні переговори", – додав глава МЗС Британії.

Леммі пояснив, що у випадку, якщо Росія не погодиться на припинення вогню, то країни матимуть "більше карт, які зможуть розіграти". Так, міністр пояснив, що санкції G7 мали суттєвий вплив на російську економіку – висока інфляція, скорочення соціальних видатків, високі процентні ставки.

Під час переговорів у Канаді країни G7, за словами Леммі, обговорювали нові кроки, які вдарять по енергетичному та оборонному секторах і скоротять нафтові доходи.

Водночас Леммі наголосив, що країни Європи продовжують підтримку України.

Раніше США виступили проти жорстких формулювань щодо Росії у спільній заяві G7. Пояснили це тим, щоб "не завадити мирним переговорам з Росією та Україною".