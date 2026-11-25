В Кремлі різко відреагували на ідею Джонсона ввести європейські війська до України
У Кремлі вже відреагували на пропозицію Бориса Джонсона ввести європейські війська в Україну. Там незадоволені цією ідеєю.
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передають пропагандистські ЗМІ.
Як в Кремлі відреагували на пропозицію Джонсона?
Пєсков почав розповідати, що для Росії неприйнятно, якщо європейські країни введуть війська до України.
Розміщення будь-яких іноземних контингентів на території України є абсолютно неприпустимим та неприйнятним для російської сторони. Це неодноразово обговорювали на різних рівнях,
– сказав Пєсков.
Він цинічно переконував, що британський політик Борис Джонсон є одним з тих, хто буцімто заважає мирному врегулюванню війни. До того ж Пєсков ще й накинувся на інші європейські країни, де нібито постійно обговорюють такі ідеї.
Що пропонував Джонсон?
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав європейські країни відправити війська до України ще до того, як Росія погодиться на припинення вогню. Вони могли б проводити логістичні та інші місії в регіонах, які віддалені від зони бойових дій. Він переконаний, що це не призведе до ще більшої ескалації, а буде правильним жестом підтримки України.