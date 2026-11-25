Про це Борис Джонсон заявив в інтерв'ю Sky News після виступу в Королівському інституті об'єднаних служб.

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Що Джонсон пропонує європейським країнам?

Він виступив за присутність європейських військових в Україні до того, як Росія погодиться на припинення вогню. Йдеться насамперед про символічний жест підтримки України. Військові могли б прибути в межах так званої коаліції охочих і виконувати логістичні та допоміжні завдання в безпечних районах, розташованих далеко від лінії фронту.

Джонсон підкреслив, що рішення про запрошення іноземних військових має ухвалювати українська влада.

Ви б сказали, що українці самі повинні вирішувати, які країни запросити направити свої війська в Україну. Це не залежить від Кремля – це найголовніше– заявив він.

На запитання, чи може така присутність втягнути НАТО у війну з Росією, Джонсон відповів, що Альянс незрівнянно сильніший за російську армію. Він також зауважив, що Володимир Путін уже застосовує проти українців різні засоби терору.

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На думку колишнього прем'єра, російський лідер має усвідомити стратегічну мету Заходу – інтеграцію України до західного політичного та безпекового простору.

Водночас пропозиція Джонсона поки не відповідає планам, які офіційно обговорюють союзники України. Велика Британія визнає присутність невеликої кількості своїх військових в Україні. Вони допомагають українським військовослужбовцям, не беруть участі в бойових діях, а також забезпечують безпеку британського посла та інших дипломатів у Києві.

Однак ширше розгортання іноземних військ наразі не передбачається. Коаліція охочих уже працює над планами створення Багатонаціональних сил для України, які мають стати частиною системи гарантій безпеки. Згідно з офіційними заявами, ці сили можуть розгорнути лише після переконливого припинення бойових дій.