Путін уперше за 3 роки телефоном поговорив з Макроном

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили низку питань.

Зокрема, розмова стосувалася війни в Україні та конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ та BFMTV.

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Які деталі розмови відомі

У Кремлі заявили, що президенти Росії та Франції обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема у контексті конфлікту між Ізраїлем та Іраном, та нещодавніх американських ударів по кількох іранських ядерних об'єктах.

Обидва політики нібито відзначили особливу відповідальність Росії та Франції як постійних членів Ради безпеки ООН у підтримці миру та безпеки, а також у збереженні глобального режиму ядерного нерозповсюдження.

На тлі цього обговорили повагу до законного права Тегерана на "розвиток мирного атома" та продовження виконання ним зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, зокрема співпрацю з МАГАТЕ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, на їхню думку, врегулювання ситуації навколо ядерної програми Ірану та інших конфліктів у регіоні мають відбуватися шляхом дипломатії, тому хочуть продовжити контакти для координації.

Під час розгляду ситуації навколо України Володимир Путін нагадав, що український конфлікт – це прямий наслідок політики західних держав, які протягом багатьох років ігнорували інтереси безпеки Росії, створювали в Україні антиросійський плацдарм, потурали порушенням прав російськомовних жителів, а тепер ведуть лінію на затягування бойових дій,

– ідеться у повідомленні Кремля.

Російський диктатор звинуватив Захід у "підживленні київського режиму" завдяки наданню сучасного озброєння. Також він висловився про перспективи мирного врегулювання війни в Україні, яку розв'язала Росія.

Путін нібито підтвердив "принципові підходи до можливих домовленостей", які мають мати комплексний та довгостроковий характер, "передбачати усунення першопричин української кризи та спиратися на нові територіальні реалії".

Le Parisien пише, що Еммануель Макрон під час телефонної розмови закликав Володимира Путіна "якомога швидше" припинити вогонь в Україні та продовжити "обмінюватися думками" з ним з цього приводу.

Загалом, як повідомляють французькі ЗМІ, розмова Володимира Путіна та Еммануеля Макрона тривала понад 2 години.

До слова, нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не планує телефонних розмов з Володимиром Путіним найближчим часом, посилаючись на негативні наслідки контактів його попередника Олафа Шольца.