ЗМІ назвали "останню пропозицію Трампа": Росії – Крим, Україні – нечіткі гарантії безпеки

У ЗМІ опублікували пропозицію президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Реакцію на неї від української сторони Сполучені Штати нібито очікують вже сьогодні, 23 квітня, під час переговорів у Лондоні.

У пропозиції йдеться про те, що саме в підсумку отримають Україна та Росія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios та The Telegraph.

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Що відомо про "останню пропозицію" США

За даними ЗМІ, в односторінковому документі, який США представили українським офіційним особам у Парижі минулого тижня, була "остання пропозиція президента Трампа" щодо завершення війни в Україні. Вона складається із семи пунктів.

Зокрема, перший і другий пункти передбачають негайне припинення вогню та прямі переговори між Україною і Росією. Тоді як третій вимагає від України утриматися від спроб набуття членства в НАТО, хоча країна, як і раніше, може вільно приєднатися до ЄС.

Четвертим пунктом Сполучені Штати пропонують визнати російський суверенітет над Кримом, який кремлівський диктатор Путін незаконно анексував ще у 2014 році.

П'ятий пункт передбачає заморозку лінії фронту, яка дозволить очільнику Кремля зберегти майже всі окуповані росіянами території. У ЗМІ зазначають, що це не означатиме формального визнання цих територій частиною Росії, але пропозиція фактично передбачає визнання з боку США. Окрім цього, під американський контроль буде передано Запорізьку АЕС.

Шостим пунктом Вашингтон пропонує Україні підписати угоду про корисні копалини, що дозволить американським компаніям отримати доступ до природних ресурсів країни.

В останньому, сьомому, пункті пропозиції передбачено можливість відновлення відносин між Америкою та Росією. Зокрема, країни можуть почати розвивати співпрацю в енергетичній сфері, а всі американські санкції проти Москви будуть зняті.

Що отримає Україна після завершення війни

Згідно з "останньою пропозицією Трампа", Україна отримає:

нечіткі гарантії безпеки за участю спеціальної групи європейських країн і, ймовірно, неєвропейських країн-однодумців. Проте в документі не надто конкретно прописано, як функціонуватиме ця миротворча операція. Окрім цього, в ньому немає згадок про участь США;

повернення невеликої частини Харківської області, яку окупувала Росія;

безперешкодне пересування річкою Дніпро, яка проходить вздовж лінії фронту в деяких частинах півдня України;

компенсації та допомога на відбудову. Однак, в документі не сказано, хто це фінансуватиме.

Що отримає Росія

За даними ЗМІ, згідно "останньою пропозицією" Сполучених Штатів, Росія може отримати:

"де-юре" визнання США російського контролю над Кримом;

"де-факто" визнання окупації Росією майже всієї Луганської області та окупованих нині частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей;

обіцянку, що Україна не стане членом НАТО. У тексті зазначається, що Україна лише може стати частиною Європейського Союзу;

скасування санкцій, які запровадили з 2014 року;

посилення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичній та промисловій сферах.

Іншими елементами плану також визначено, що Запорізька атомна електростанція, яка є найбільшим подібним об'єктом у Європі, вважатиметься українською територією. Проте експлуатуватиметься США, а електроенергія з неї постачатиметься як в Україну, так і в Росію.

У пропозиції дуже чітко прописано, які відчутні вигоди отримує Росія, але дуже туманно і в загальних рисах сказано, що отримає Україна,

– каже джерело, близьке до українського уряду.

А також зазначає, що Київ вважає цю пропозицію дуже упередженою щодо Росії.

Зауважимо, що раніше президент Володимир Зеленський висловився про контроль над Запорізькою АЕС. Він заявив, що Сполучені Штати не зможуть працювати на станції без України. Проте наголосив, що офіційних пропозицій щодо Криму та Запорізької АЕС поки не надходило.