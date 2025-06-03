"Огидна гидота": Маск виступив з критикою законопроєкту, який підписав Трамп

Ілон Маск виступив з критикою законопроєкту про податки і витрати, під яким поставив свій підпис лідер США Дональд Трамп. Мільярдер заявив, що більше не може мовчати і назвав документ "огидною гидотою".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios і допис Маска в соцмережі Х.

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Критика Маска законопроєкту про витрати

Мільярдер розкритикував законопроєкт, підписаний Трампом.

Вибачте, але я більше не можу цього виносити. Цей величезний, обурливий, набитий "жиром" (непотрібними витратами) бюджетний законопроєкт Конгресу – огидна гидота. Сором тим, хто за нього голосував: ви знаєте, що ви вчинили неправильно. Ви знаєте це,

– написав він у своїй публікації.

Палата представників США ухвалила відповідний законопроєкт у травні. Критика Маска цього документа пролунала лише за кілька днів після того, як колишній глава DOGE (Ілон Маск) покинув адміністрацію Трампа.

Зазначається, що гендиректор Tesla давно розглядає держборг США екзистенційну загрозу, але досі він висловлював лише помірну критику на адресу законопроєкту Трампа, який призводить до зростання дефіциту.

Пізніше мільярдер написав у соцмережах, що "це значно збільшить і без того гігантський дефіцит бюджету до 2,5 трильйона доларів і обтяжить громадян Америки непосильним боргом".

Вже в в іншому дописі Маск заявив, що в листопаді наступного року "ми звільнимо всіх політиків, які зрадили американський народ". Ймовірно, що мовиться про вибори до Конгресу США, які проводяться кожні 2 роки.