Спецпосланець президента США Джаред Кушнер 26 листопада назвав війну в Україні "проксі-війною" Європи. Він переконаний, що побоювання європейських країн щодо майбутньої агресії Росії є безпідставними.

Про власне бачення ситуації американський перемовник розповів під час розмови з керівником медіагрупи Axel Springer Матіасом Депфнером.

Що сказав Кушнер про війну

За словами американця, європейські країни наразі фінансують та озброюють Україну, що загрожує небезпечною ескалацією через будь-який прорахунок.

Ми живемо в неймовірно небезпечний час, коли ця війна частково обмежується Україною, але фактично стала проксі-війною, де Європа фінансує та озброює Україну проти Росії. І не знадобиться багато прорахунків для сильної ескалації цієї ситуації,

– зазначив Джаред Кушнер.

Він також стверджує, що Київ висуває надмірні вимоги щодо майбутніх гарантій безпеки. За словами американського представника, Україна прагне отримати ще конкретніші зобов'язання, ніж ті, що закладені у 5-й статті НАТО, однак західні держави не мають можливості цього гарантувати.

Відповідаючи на запитання щодо можливого вступу України до Альянсу у 2008 році, Кушнер припустив, що це могло б не відвернути війну, а навпаки, пришвидшити її початок на одне чи два десятиліття. Дипломат пояснив, що Москва завжди вважала розширення блоку на схід прямою загрозою та власною "червоною лінією". При цьому сам спецпосланець назвав НАТО суто оборонним альянсом, додавши, що взаємні страхи сторін зумовлені поганою комунікацією.

Раніше американський дипломат зазначав, що територіальне питання щодо Донбасу на перемовинах опинилося у безвихідній ситуації.

Водночас в інтерв'ю Кушнер співав дифірамби російському диктатору. Американець назвав Путіна "дуже організованим" і "гросмейстером політики".