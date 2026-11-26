О своем видении ситуации американский переговорщик рассказал в ходе беседы с руководителем медиагруппы Axel Springer Матиасом Депфнером.

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Что сказал Кушнер о войне

По словам американца, европейские страны в настоящее время финансируют и вооружают Украину, что грозит опасной эскалацией из-за любого просчета.

Мы живем в невероятно опасное время, когда эта война частично ограничивается Украиной, но фактически стала прокси-войной, в которой Европа финансирует и вооружает Украину против России. И не потребуется много просчетов для серьезной эскалации этой ситуации– отметил Джаред Кушнер.

Он также утверждает, что Киев выдвигает чрезмерные требования относительно будущих гарантий безопасности. По словам американского представителя, Украина стремится получить еще более конкретные обязательства, чем те, что заложены в статье 5 НАТО, однако западные государства не в состоянии этого гарантировать.

Отвечая на вопрос о возможном вступлении Украины в Альянс в 2008 году, Кушнер предположил, что это могло бы не предотвратить войну, а наоборот, ускорить ее начало на одно или два десятилетия. Дипломат пояснил, что Москва всегда считала расширение блока на восток прямой угрозой и своей "красной линией". При этом сам специальный посланник назвал НАТО чисто оборонительным альянсом, добавив, что взаимные опасения сторон обусловлены плохой коммуникацией.

Ранее американский дипломат отмечал, что территориальный вопрос по Донбассу на переговорах оказался в безвыходной ситуации.

В то же время в интервью Кушнер пел дифирамбы российскому диктатору. Американец назвал Путина "очень организованным" и "гроссмейстером политики".