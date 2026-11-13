Говорили багато годин: Кушнер розкрив деталі переговорів із Путіним про Україну

Представник США Джаред Кушнер провів тривалі переговори з Володимиром Путіним у Москві. Посадовець зазначив, що сторони багато годин обговорювали повоєнну безпеку України.

Американська команда відзначила значний прогрес у переговорному процесі щодо завершення війни. Про це Кушнер розповів, коментуючи результати дипломатичних контактів. Він уточнив, що до візиту в Росію делегація також провела низку насичених зустрічей в Абу-Дабі та відвідала Латвію.

Графік переговорів та візит до Москви

Консультації в Об'єднаних Арабських Еміратах відбувалися у цілодобовому режимі протягом двох днів. Зустрічі організовували вранці та вночі, узгоджуючи позиції до початку й після завершення офіційних раундів.

Ми провели багато-багато годин в Абу-Дабі протягом обох днів: зустрічалися вночі та вранці, до і після основних переговорів. Потім пізно ввечері ми вирушили звідти, прилетіли до Латвії, а з Латвії – до Москви, де провели багато часу. Це була дуже детальна та продуктивна зустріч із президентом Путіним,

– зазначив Кушнер.

Захист регіону та майбутні домовленості

Головним предметом обговорень стали гарантії безпеки після закінчення бойових дій. Мета полягає в тому, щоб забезпечити надійний мир і не допустити повторення російської агресії в майбутньому.

За словами представника США, питання також детально опрацьовували з українським керівництвом.

І, звичайно, однією з головних тем була повоєнна безпека України та, власне, всього регіону. Потрібно переконатися, що після цієї війни подібне більше не повториться. Ми дуже детально обговорювали це з президентом Зеленським, а генерал Гринкевич очолив цю роботу. І я вважаю, що ми досягаємо значного прогресу,

– наголосив переговорник.

Консультації щодо безпекових механізмів продовжаться найближчим часом, а переговорна група США залишатиметься в постійному контакті з учасниками процесу.

Раніше на переговорах в Абу-Дабі Кушнер заявляв про прагнення Вашингтона знайти рішення, яке дозволить завершити війну та посилити позиції обох країн.