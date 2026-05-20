Іран погрожує завдати удару за межами Близького Сходу і назвав умову для розширення атак

Будь-який новий напад на Іран, зокрема з боку американської сторони, призведе до поширення війни за межі Близького Сході, що також вплине на дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення конфлікту.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на заяву Корпусу вартових ісламської революції.

Яке попередження озвучив Іран?

Тегеран заявив, що у разі повторення агресії проти країни завдасть ударів "по місцях, які ви навіть не можете собі уявити". Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про відтермінування масштабної атаки по Ірану.

За даними видання, незадовго до цього лідери Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару попросили більше часу для досягнення угоди стосовно ядерної програми Ірану. На думку самого Трампа, "існує хороший шанс" для угоди.

Американський президент не пояснив, скільки часу має Тегеран для повернення за стіл переговорів, проте заявив про "обмежений період". Водночас видання повідомляє про крихкий стан дипломатії між двома країнами.

Своєю чергою вищезгадана погроза КВІР, згідно з оприлюдненою інформацією, пролунала на тлі й так зростаючих побоювань Вашингтона, що Іран або його союзники можуть спробувати завдати ударів за межами регіону.

На якому етапі переговори?

Переговори щодо припинення конфлікту зайшли у глухий кут через ядерну програму Ірану та критично важливу для транспортування нафти та газу Ормузьку протоку, яка з початку ескалації залишається фактично заблокованою.

За даними видання, останніми днями Дональд Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс активно обговорювали можливість мирної угоди, навіть попри те, що Вашингтон і Тегеран продовжували обмінюватися погрозами.

Раніше Джей Ді Венс під час пресконференції у Білому домі заявляв про досягнення значного прогресу у питанні мирних переговорів, зазначивши, що іранська сторона, на думку Вашингтона, також має намір укласти угоду.

До чого може вдатися Іран?

На думку аналітиків, у разі нового удару по Ірану Тегеран може спробувати посилити контроль над протокою Баб-ель-Мандеб, яка є одним із ключових морських маршрутів, який з'єднує Червоне море з Аденською затокою.

Через цей вузький водний шлях проходить близько 10% світової морської торгівлі. Подібна протока розташована поблизу територій Ємену, яку контролює угруповання хуситів, які активно користуються підтримкою Ірану.

Раніше вони неодноразово дійснювали атаки на торговельні судна в Червоному морі, створюючи ризики для міжнародного судноплавства. Також Іран може посилити атаки на країни Перської затоки та їхню енергетику.

Удари по нафтових родовищах, нафтопереробних заводах і портах у регіоні вважаються одним із найдієвіших способів завдати удару по світовій економіці та посилити тиск на американського президента Дональда Трампа.

Загроза іранських заходів помсти проти основних виробників нафти залишається одним з небагатьох факторів, що стримують поведінку США щодо Ірану,

– сказав старший науковий співробітник Інституту арабських держав Перської затоки, вашингтонського аналітичного центру Алі Альфонех.

Військове керівництво США побоюється, що Іран зберігає здатність завдати серйозної шкоди як країнам Близького Сходу, так і світовій економіці. Тегеран і надалі вважають небезпечним противником із низкою можливостей.

Яка зараз ситуація між США та Іраном?

Нещодавно американська сторона отримала оновлену пропозицію Ірану щодо завершення війни від Пакистану. Подробиці документу наразі невідомі. Натомість США і досі наполягають на припиненні ядерної програми Ірану.

ЗМІ повідомляли, що американське оборонне відомство підготувало сценарії як ескалації, так і часткового виведення військ з Близького Сходу. Наразі США спільно з Ізраїлем посилили військову координацію між країнами.

До слова, засновник спільноти Resurgram Дмитро Корнієнко у коментарі 24 Каналу припускав, що відновлення активної фази конфлікту на Близькому Сході досі можливе, оскільки ключові проблеми залишаються під питанням.