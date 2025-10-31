Сейм Латвії проголосував за вихід зі Стамбульської конвенції: дискусія тривала 12 годин

У четвер, 30 жовтня, Сейм Латвії у другому остаточному читанні після багатогодинних дебатів проголосував за вихід із Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та насильством у сім'ї. Вона відома як Стамбульська конвенція.

Протягом 10 днів президент Едгар Рінкевич має ухвалити остаточне рішення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Delfi.

Як пройшло голосування? Напередодні голосування стурбованість бажанням Латвії вийти зі Стамбульської конвенції висловили дипломати 15 європейських країн, зокрема Німеччини, Франції, Великобританії, та направили лист до уряду.

Запеклі дебати у латвійському Сеймі тривали з 10 ранку до 10 вечора.

Зрештою "за" проголосували 56 депутатів – вся опозиція, а більшість забезпечили депутати коаліційного Союзу "зелених" і селян (СЗК). Проти виступили 32 депутати від "Нової Єдності" і "Прогресивних".

Остаточне рішення прийматиме президент Едгар Рінкевич. Раніше він заявляв, що має три інструменти дій, але деталей не надав.

Водночас багато хто вважає, що населення країни теж має висловити свою думку на референдумі.

Що кажуть прихильники Стамбульської конвенції?

Моя мама дуже часто ходила в сонячних окулярах, тому що батько її бив. Він бив її тоді, коли якийсь чоловік просто глянув у її бік. Якщо Національному об'єднанню здається, що це гра, тоді змініть свою назву, тому що слово "національний" означає "народний", тобто пов'язаний з людьми. Або попросіть свого нового вчителя літератури навчити вас читати. Я вважаю, що захист людини – це честь кожної людини і держави,

– розплакалася під час них одна із депутаток.

Інший депутат розкритикував прихильників виходу з конвенції, заявивши, що більшість із них бачать себе майбутніми міністрами та лідерами, але не знайшли часу зустрітися з 5 тисячами людей, які протестували 29 жовтня проти денонсації.

Під час дебатів зауважили, що іноземні інвестори підкреслили негативні наслідки для Латвії, які цей крок "неминуче спричинить".

Є два критично важливі аспекти. По-перше, це удар по міжнародній репутації Латвії. По-друге, це серйозні збитки інвестиційної привабливості країни – включаючи довіру інвесторів та імідж Латвії як стабільної економіки, що ґрунтується на цінностях,

– сказав депутат Сейму, колишній міністр транспорту Каспарс Брішкенс.

Що казали прихильники виходу з Конвенції?

Однак із депутаток Світлана Чулкова заявила, що їй дуже шкода, що багато часу було витрачено на розмови "Росія, Росія, Путін, Росія, Росія".

Ніхто з вас не говорив про насильство, про те, що весь латвійський народ повністю проти насильства. І жодна конвенція не захистить ні жінок, ні дітей, ні людей, ні чоловіків, ні кішок – нікого в Латвії,

– сказала вона, закидаючи колегам у тому, що вони постійно згадують, що денонсація Стамбульської конвенції зближує Латвію ідеологічно з путінською Росією.

Інша депутатка додала, що вони по-мазохістськи увесь час дивляться в одному напрямку – на східного сусіда.

"Мені погрожували. Моїй доньці надходили погрози від людей, які захищають Стамбульську конвенцію. Це припустимо? Я намагалася поговорити з цими людьми. Намагалася зрозуміти, чому ті, хто виступає за Стамбульську конвенцію, мета якої захищати і оберігати жінок, погрожують не тільки мені, а й моїй дочці", — сказала ще одна депутатка.

