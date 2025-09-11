Латвія закриває повітряний простір над кордоном з Росією та Білоруссю
- Латвія закриває повітряний простір над кордоном з Росією та Білоруссю на 11 – 18 вересня з можливістю продовження.
- Цей крок є превентивним заходом після порушення повітряного простору НАТО російськими дронами, він дозволить краще контролювати зону та полегшить виявлення несанкціонованих літальних об'єктів.
Повітряний простір Латвії буде закрито вздовж її східного кордону з Росією та Білоруссю щонайменше з 11 вересня по 18 вересня. Окрім того, існує можливість продовження таких заходів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на LSM. Відповідну заяву зробив міністр оборони країни Андріс Спрудс на пресконференції в четвер, 11 вересня.
Чому Латвія зариває повітряний простір?
За словами Спрудса, події 10 вересня в Польщі, коли під час атаки на Україну декілька російських дронів перетнули кордон із Білорусі, є грубим порушенням повітряного простору НАТО, тож Латвія вживатиме відповідних заходів.
Міністр підтвердив, що наразі немає прямої загрози для його країни, але необхідні превентивні заходи. Закриття повітряного простору на східному кордоні дозволить повністю контролювати цю зону та полегшить виявлення несанкціонованих літальних об'єктів.
Окрім того, це звільнить простір для перехоплювачів місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії та латвійських систем ППО.
Російські дрони в повітряному просторі НАТО є сигналом тривоги, і ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти ескалації дронових атак,
– сказав Спрудс.
Нагадаємо, на період із 10 вересня до 9 грудня у східній частині Польщі вздовж кордону з Україною та Білоруссю з міркувань національної безпеки також обмежили авіаційний рух.
Російські дрони залетіли в Польщу: коротко про головне
- За словами прем'єр-міністра Дональда Туска, уночі 10 вересня на територію Польщі залетіло 19 дронів. Зокрема, безпілотники знайшли в селах Чоснувка та Вирики Люблінського воєводства, а також у Мнішкуві Лодзинського воєводства.
- У Defense Express звернули увагу на те, що Кремль спеціально готувався до провокації – на збитих в Україні російських дронах ще в липні знаходили польські та литовську SIM-карти. Варшаву про це попереджали.
- НАТО активувало статтю 4, яка передбачає, що держави-члени будуть консультуватися між собою, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін опиняються під загрозою.