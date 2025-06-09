Хоче перенести ООН у Сочі за планом Сталіна: Лавров видав чергові маразматичні заяви

Так званий міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров зробив заяву щодо розташування ООН. На його думку, організація має бути в Сочі.

Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ, які цитують голову міністерства закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова.

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Яку маразматичну заяву про ООН видав Лавров

На думку російського політика, Організація Об'єднаних Націй мала б бути в російському місті Сочі. Він згадав плани радянського диктатора Йосипа Сталіна з цього приводу.

Найкраще ООН перевести до Сочі. Сталін, до речі, це пропонував, і всерйоз пропонував. Але потім пішов назустріч Рузвельту – спочатку Лонг-Айленд, потім Нью-Йорк, Манхеттен,

– заявив Лавров.

Водночас на його думку, наразі перевести ООН до Сочі неможливо. Лавров наголосив, що "всі ці структури глибоко пустили своє коріння". За його словами, це нібито стосується не лише власності, а й персоналу – після запровадження постійних контрактів співробітники також купували нерухомість.

"Якщо зараз раптом перевести (ООН до Сочі – 24 Канал), то це буде таке переміщення народів – страшно навіть собі уявити", – зазначив Сєргєй Лавров.