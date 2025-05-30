Про це у п'ятницю, 30 травня, заявив постійний представник країни-агресорки в ООН Василь Небензя, передає 24 Канал. У МЗС України вже відреагували.

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Що заявили в Росії

Росія нібито принципово готова розглянути можливість встановлення режиму припинення вогню, але за умови "зустрічних кроків" – зупинки мобілізації в Україні та постачання західного озброєння.

Якщо буде потрібно, будемо воювати заради цього стільки, скільки потрібно. І жодних загроз на наших кордонах, жодного антиросійського, неонацистського утворення в зоні нашого сусідства ми більше не допустимо,

– цинічно заявив Небензя.

На це вже відреагували в українському МЗС. Очільник відомства наголосив – Росія використовує найвищі дипломатичні майданчики, зокрема Раду Безпеки ООН, аби "вивергати войовничу риторику".

Це ляпас Росії всім, хто виступає за мир. Не лише Україні, а й Сполученим Штатам, європейським країнам, Китаю, Бразилії та іншим. Ми вимагаємо реакцій на зухвалі заяви Росії, які ставлять під загрозу мирний процес,

– зазначив Андрій Сибіга.

Він закликав до посилення тиску на Москву – "мовою санкцій" та підтримкою України.