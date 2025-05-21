Глава МЗС Росії Сєргєй Лавров заявив про фактичну відмову Москви від перемир'я під час спілкування зі студентами в Російсько-вірменському університеті в Єревані 21 травня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що заявив Лавров про готовність Москви до припинення вогню

Міністр закордонних справ Росії описав ініціативу про негайне припинення вогню як "давайте перемир'я – а там подивимося". Він підтвердив, що Кремль не погодиться на це.

Ми вже були в цих історіях, ми так більше не хочемо,

– заявив Лавров.

Він мав на увазі переговори, нібито зірвані Україною у 2022 році.

Сєргєй Лавров наголосив, що французький лідер Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн намагаються змусити президента США посилити санкції проти Росії. Припинення вогню він вважає лише одним з пунктів у так званій справі "підготовки конкретних кроків щодо довгострокового сталого врегулювання".

За його словами, у 2022 році в Туреччині, мовляв, Захід "заборонив" Україні підписувати мирну угоду з Росією. Зараз Кремль нібито чекає усунення "першопричин конфлікту".

До слова, Лавров поговорив з держсекретарем США Марко Рубіо 17 травня. Він нібито підтвердив готовність Москви до продовження спільної роботи з американськими колегами у поновленні мирних переговорів.