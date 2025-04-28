Нові заяви Лаврова свідчать про небажання Росії шукати компроміси, – ISW

Нові заяви міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова свідчать про небажання Москви йти на будь-які територіальні поступки, передбачені мирним планом адміністрації Дональда Трампа. Кремль продовжує наполягати на анексії окупованих українських територій.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни.

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На що вказують останні заяви Лаврова

Лавров вкотре підтвердив незмінну позицію Москви щодо відмови від будь-яких територіальних поступок Україні, що підриває зусилля адміністрації Трампа досягти тривалого миру.

Лавров заявив в інтерв'ю CBS News, яке вийшло в ефір 27 квітня, що "Росія не веде переговорів щодо своєї території", коли його запитали про статус окупованого росіянами Криму в перемовинах.

Він також вважає неможливим передачу Україні контролю над Запорізькою АЕС. Раніше повідомляли, що це одна з семи умов у плані щодо завершення війни, який запропонувала адміністрація Трампа.

Аналітики нагадали, що раніше Росія затвердила поправки до Конституції, якими формально закріпила за собою Крим, Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. З того моменту Москва покладається на "псевдоправову базу" для виправдання анексії окупованих українських територій. Саме на цій основі Росія аргументує свою відмову повернути Україні будь-які з захоплених регіонів у межах потенційної мирної угоди.

Ба більше, російські чиновники вимагають передати Росії додаткові території в межах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які на сьогодні залишаються під контролем України. Зокрема, речниця МЗС Росії Марія Захарова 26 квітня заявила, що російські війська прагнуть захопити всі "території Росії", які, за її словами, включає Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Аналітики зазначають, що такі заяви Лаврова та інших російських високопосадовців суперечать запропонованій адміністрацією Трампа основі для мирної угоди, яка передбачає взаємні поступки, зокрема повернення Україні територій у Харківській області та ЗАЕС.

В ISW резюмують, що Київ залишається відкритим до конструктивних переговорів, тоді як Москва продовжує наполягати на умовах, що рівнозначні повній капітуляції України.