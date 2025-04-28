Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны.

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На что указывают последние заявления Лаврова

Лавров в очередной раз подтвердил неизменную позицию Москвы об отказе от любых территориальных уступок Украине, что подрывает усилия администрации Трампа достичь прочного мира.

Лавров заявил в интервью CBS News, которое вышло в эфир 27 апреля, что "Россия не ведет переговоров по своей территории", когда его спросили о статусе оккупированного россиянами Крыма в переговорах.

Он также считает невозможным передачу Украине контроля над Запорожской АЭС. Ранее сообщали, что это одно из семи условий в плане по завершению войны, который предложила администрация Трампа.

Аналитики напомнили, что ранее Россия утвердила поправки в Конституцию, которыми формально закрепила за собой Крым, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. С того момента Москва полагается на "псевдоправовую базу" для оправдания аннексии оккупированных украинских территорий. Именно на этой основе Россия аргументирует свой отказ вернуть Украине любые из захваченных регионов в рамках потенциального мирного соглашения.

Более того, российские чиновники требуют передать России дополнительные территории в пределах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые на сегодня остаются под контролем Украины. В частности, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова 26 апреля заявила, что российские войска стремятся захватить все "территории России", которые, по ее словам, включает Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Аналитики отмечают, что такие заявления Лаврова и других российских чиновников противоречат предложенной администрацией Трампа основе для мирного соглашения, которая предусматривает взаимные уступки, в частности возвращение Украине территорий в Харьковской области и ЗАЭС.

В ISW резюмируют, что Киев остается открытым к конструктивным переговорам, тогда как Москва продолжает настаивать на условиях, что равнозначны полной капитуляции Украины.