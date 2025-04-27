Более того, в обнародованном СМИ мирном плане, предложенном американской администрацией, говорится о готовности США юридически признать Крым российским, передает 24 Канал.

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Оккупация Крыма Россией – это "решенный вопрос"

В Кремле не могли не обрадоваться такой позиции Вашингтона. В интервью для CBS министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не намерена возвращать полуостров.

На вопрос, понравились ли ему высказывания Трампа, Лавров ответил: "Речь идет не о том, нравится это мне или нет, а о том, что он (Трамп – 24 Канал) сказал правду". Российский чиновник добавил: "Крым – это решенный вопрос"

Глава вражеского МИД цинично подчеркнул, что "Россия не ведет переговоров о целостности собственной территории", и мол, "Трамп это хорошо понимает".

К слову, Лавров заявил, что Москва якобы готова к прекращению огня при двух условиях. Первое – союзники не будут поставлять ВСУ нового вооружения. Второе – Украина не использует перемирие для усиления собственной армии.