Ба більше, в оприлюдненому ЗМІ мирному плані, запропонованому американською адміністрацією, йдеться про готовність США юридично визнати Крим російським, передає 24 Канал.

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Окупація Криму Росією – це "вирішене питання"

У Кремлі не могли не зрадіти такій позиції Вашингтона. В інтерв'ю для CBS міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підкреслив, що Москва не має наміру повертати півострів.

На запитання, чи сподобалися йому висловлювання Трампа, Лавров відповів: "Йдеться не про те, чи подобається це мені чи ні, а про те, що він (Трамп – 24 Канал) сказав правду". Російський чиновник додав: "Крим – це вирішене питання"

Очільник ворожого МЗС цинічно наголосив, що "Росія не веде переговорів щодо цілісності власної території", і мовляв, "Трамп це добре розуміє".

До слова, Лавров заявив, що Москва нібито готова до припинення вогню за двох умов. Перша – союзники не постачатимуть ЗСУ нового озброєння. Друге – Україна не використає перемир'я для посилення власної армії.