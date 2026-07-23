Лавров на зустрічі з Рубіо заявив про "неприпустимість постачання зброї" Україні

Сергій Лавров під час зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо 23 липня назвав озброєння України "неприпустимим". Глава МЗС Росії також заявив про нібито готовність Москви до переговорів.

Про це повідомило російське міністерство закордонних справ.

Що сказало МЗС Росії про зустріч Лаврова та Рубіо?

У МЗС Росії заявили, що Сергій Лавров та Марко Рубіо поспілкувалися щодо "широкого кола питань двостороннього та міжнародного порядку денного в рамках розвитку нещодавніх контактів на найвищому рівні".

Лавров, як зазначили у російському міністерстві, поінформував Рубіо про "реальний" стан справ на фронті, а також заявив про "неприпустимість подальшого постачання зброї" Україні.

Лавров знову підтвердив готовність російської сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту та прихильність тим пропозиціям, які були висунуті американською стороною під час зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі (у серпні 2025 року – 24 Канал),

– ідеться у заяві.

Окрім цього, глава російського МЗС та держсекретар США також поспілкувалися щодо "нормалізації умов функціонування" дипломатичних місій Росії та США.

Російська сторона наголошує, що під час зустрічі було досягнуто домовленості про "продовження контактів на рівні зовнішньополітичних відомств, зокрема в рамках участі двох країн у роботі міжнародних організацій".

Нагадаємо, Сергій Лавров та Марко Рубіо зустрілися в столиці Філіппін Манілі на полях заходів з лінії Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Розмова дипломатів тривала близько 37 хвилин, коментарів від міністрів для преси не було.