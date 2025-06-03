Екзитполи визначили нового президента Південної Кореї

29 травня у Південній Кореї розпочалося дострокове голосування на позачергових президентських виборах після імпічменту Юн Сок Йоля. Стало відомо ім'я нового очільника країни.

Екзитполи в Південній Кореї прогнозують перемогу Лі Чже Мьона, який який очолював кампанію з усунення Юн Сок Йоля, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Хто очолить Південну Корею

Після закриття виборчих дільниць телеканал MBN показав, що кандидат від Демократичної партії набирає 49,2% голосів, значно випереджаючи свого головного конкурента, консерватора Кім Мун Су, з 41,7%. Спільне опитування трьох інших телеканалів дало Лі 51,7%, а Кіму – 39,3%.

61-річний Лі, колишній правозахисник, який двічі безуспішно балотувався в президенти, здобув підтримку завдяки хвилі громадського обурення після оголошення Юном воєнного стану на початку грудня. Хоча наказ скасували за кілька годин, він спричинив найбільшу політичну кризу в країні за десятиліття.

Лі, який із самого початку був фаворитом перегонів, зіткнеться з низкою викликів: спад економіки, торговельна війна з Трампом та ядерна загроза з боку Північної Кореї.

Скандали і курс на обережність

Лі, який очолив опозиційну кампанію з імпічменту Юна, залишається суперечливою фігурою в політиці Південної Кореї. Проти нього відкрито кілька кримінальних справ, зокрема щодо хабарництва і земельного скандалу. Суд погодився відкласти розгляд справ до закінчення виборів, дозволивши йому балотуватися. Лі заперечує всі звинувачення, називаючи їх політично вмотивованими.

Незважаючи на репутацію радикального реформатора, Лі останнім часом демонструє стриманість, обіцяючи прагматизм у зовнішній політиці. Він заявив про прихильність до союзу з США та готовність продовжити партнерство з Вашингтоном і Токіо – як його попередник.

Водночас Лі хоче відійти від конфронтаційного підходу Юна до Північної Кореї та налагодити діалог із ядерним сусідом, хоча й визнав, що швидке відновлення самітів із Кім Чен Ином буде "дуже складним".