Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ України

Європейський Союз підтвердив рішучу підтримку України на шляху до членства. Президент Євроради Антоніу Кошта та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначили вражаючі темпи реформ, які український уряд впроваджує навіть під обстрілами.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Антоніу Кошту і Урсулу фон дер Ляєн під час спільної пресконференції за підсумками засідання Європейської Ради в Брюсселі.

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Що лідери ЄС сказали про Україу

Кошта підкреслив, що безпека України є невід’ємною частиною безпеки всієї Європи. За його словами, мета Євросоюзу – це досягнення справедливого й тривалого миру шляхом підтримки українських реформ та створення умов для її майбутнього вступу до ЄС.

Попри неймовірно складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Тож зараз настав час активізувати нашу роботу та просуватися на шляху до вступу в Європейський Союз,

– зазначив Кошта.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, зі свого боку, наголосила на рішучості України продовжувати впроваджувати реформи навіть під постійними російськими обстрілами.

"Під безперервним вогнем Україна ухвалює одну реформу за іншою. Саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів. Україна виконала своє завдання – тепер маємо діяти й ми. Адже процес вступу ґрунтується на заслугах. А Україна заслуговує рухатись уперед", – наголосила фон дер Ляєн.

Яку допомогу отримала Україна від ЄС

Голова Єврокомісії повідомила, що Європейський Союз уже виділив 1 мільярд євро на підтримку української оборонної промисловості – ці кошти надійшли з прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

Вона також зазначила, що ЄС готовий надати Україні авансом решту 11 мільярдів євро з пакета фінансової допомоги, погодженого країнами G7, з огляду на нагальну потребу України в цих ресурсах.

Ми на шляху до досягнення цілі – передати Україні 2 мільйони артилерійських снарядів у 2025 році. І ми готові наперед надати залишок у 11 мільярдів євро з кредитів G7, адже розуміємо, наскільки важливо Україні отримати ці кошти вже зараз,

– наголосила фон дер Ляєн.

У політичному вимірі, за її словами, Євросоюз продовжить чинити тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів, починаючи з досягнення реального припинення вогню. У цьому контексті вже готується 18 пакет санкцій проти країни-агресорки, який планують ухвалити найближчим часом.