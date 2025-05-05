Країни Балтії будують спільну лінію оборони на кордоні з Росією і Білоруссю

Литва, Естонія та Латвія працюють над реалізацією проєкту Балтійської лінії оборони. Вздовж східного кордону НАТО створюється інфраструктура, яка має захистити держави від вторгнення Росії.

Крім того, країни Балтії активно співпрацюють з Польщею у рамках проєкту "Східний щит" та готуються до оборони Сувалкського коридору у разі потреби. Загалом поблизу кордонів із Росією та Білоруссю створюється 27 інженерних парків, передає 24 Канал із посиланням на delfi.

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Балтія "огороджується" від Росії

Консерватори в литовському Сеймі вже якийсь час закликають уряд посилити кордон з Росією та Білоруссю. Зі свого боку, прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас заявив, що ухвалюються всі необхідні рішення, зокрема, купуються та будуються фортифікації.

Торішнього серпня у Пабраді було відкрито перший парк засобів контрмобільності.

Довідка: Парк засобів контрмобільності – це сукупність інженерних технічних засобів, які використовуються для обмеження або ускладнення переміщення противника. Вони можуть бути як мобільними, так і стаціонарними, і застосовуються для досягнення переваги на полі бою шляхом уповільнення, перенаправлення або зупинки ворожих сил.

Міністерство оборони Литви повідомило, що протягом наступного десятиліття держава має намір виділити 1,1 мільярда євро на закупівлю нових заходів щодо протидії мобільності. Більша частина коштів – понад 800 мільйонів євро – спрямована на придбання протитанкових мін та їх систем. Також у запланований період планується прискорити придбання інженерної техніки для литовської армії. Арсенал заходів щодо протидії мобільності також включає засоби радіоелектронної боротьби, системи боротьби з безпілотниками, а також посилення систем спостереження і раннього оповіщення.