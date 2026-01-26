Унікальне рішення: Литва закликала Польщу побудувати спільний військовий полігон на кордоні

Президент Литви Гітанас Науседа закликав Польщу побудувати спільний військовий полігон на кордоні країн. За його словами, це дозволить зміцнити оборону Сувалкського коридору.

Заяву Науседи цитує канцелярія президента.

Навіщо потрібен військовий полігон?

Гітанас Науседа пояснив, що створення військового полігону посилить взаємодію збройних сил Польщі та Литви.

Ми вітаємо готовність Польщі використовувати цей полігон (військовий полігон Капчяместіс, що будується Литвою біля кордонів з Польщею та Білоруссю, – 24 Канал)... Ми закликаємо розглянути можливість розширення полігону на територію Польщі зі створенням спільного військового об’єкта двох держав,

– заявив президент Литви.

За його словами, створення спільного навчально-тренувального полігону для захисту східного флангу НАТО стало б унікальним рішенням в контексті Альянсу.

Раніше з бюджету Литви спрямували 100 мільйонів євро на будівництво військового полігону поблизу міста Капчяместіс – приблизно за 10 кілометрів від кордонів Литви, Білорусі та Польщі. Його планують використовувати для підготовки підрозділів національної дивізії Литви та військових країн-союзників по НАТО.

