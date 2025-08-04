Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас вирішив залишити свою посаду через низку скандалів. На тлі цього слідом за ним піде весь уряд.

У понеділок, 4 серпня, уряд збереться на засідання для ухвалення постанови про відставку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Delfi.

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Що відомо про відставку?

Відомо, що 4 серпня пройде останнє засідання уряду під головуванням Палуцкаса. Після цього, за даними видання, чинний литовський прем'єр-міністр подасть президенту Гітанасу Науседі прохання про відставку.

Вже після підписання ним відповідного указу весь склад уряду буде відправлений у відставку. Згодом президент зможе призначити одного з міністрів виконувачем обов'язків прем'єр-міністра до створення нового уряду.

Після рішення президії Соціал-демократичної партії кандидатуру прем'єра обговорять із Науседою. Вже потім президент, обравши кандидата, подасть її до Сейму, який має ухвалити рішення протягом тижня.

За даними LRT, тимчасовий виконувач обов'язків голови керівної Соціал-демократичної партії Міндаугас Сінкявічюс у понеділок проводить зустріч з президентом Гітанасом Науседою в президентському палаці.

Зараз багато нестабільності. Потрібно шукати більше стабільності. Політичне життя в Литві дуже динамічне, багато всього відбувається, але сподіваюся, що емоції не візьмуть гору, а переможе раціональний, здоровий глузд,

– каже Сінкявічюс.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас 31 липня оголосив про свою відставку. Це сталося на тлі розслідування щодо компанії, пов’язаної з його родиною. Президент Литви підтримав це рішення.