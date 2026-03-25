Червона доріжка, квіти та величезний кортеж пустими дорогами: Лукашенко відвідує КНДР

Самопроголошений лідер Білорусі Лукашенко прибув з візитом до КНДР. Його зустрічали з квітами на червоній доріжці.

Про це повідомляє телеграм-канал "Пул первого".

Що Лукашенко робить у КНДР?

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув з візитом до КНДР. Його зустрів перший заступник прем'єр-міністра КНДР Кім Ток Хун. Також у КНДР перебуває міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков.

Лукашенка зустрічали квітами та черваоною доріжкою. Група дітей махала прапорами двох країн.

Далі Лукашенко вирушив до Кимсусанського палацу Сонця. Його ескорт по і без того пустих дорогах Пхеньяна супроводжують 21 мотоцикл. У палаці Лукашенко віддав шану лідерам КНДР Кім Ер Сену та Кім Чен Іру.

