Геополітика Азія Червона доріжка, квіти та величезний кортеж пустими дорогами: Лукашенко відвідує КНДР
25 березня, 09:33
Сергій Попович
Основні тези
  • Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко прибув з візитом до КНДР, де його зустріли з квітами на червоній доріжці.
  • Лукашенко віддав шану лідерам КНДР Кім Ер Сену та Кім Чен Іру у Кимсусанському палаці Сонця.

Самопроголошений лідер Білорусі Лукашенко прибув з візитом до КНДР. Його зустрічали з квітами на червоній доріжці.

Про це повідомляє телеграм-канал "Пул первого".

Що Лукашенко робить у КНДР?

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув з візитом до КНДР. Його зустрів перший заступник прем'єр-міністра КНДР Кім Ток Хун. Також у КНДР перебуває міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков.

Лукашенка зустрічали квітами та черваоною доріжкою. Група дітей махала прапорами двох країн.

Далі Лукашенко вирушив до Кимсусанського палацу Сонця. Його ескорт по і без того пустих дорогах Пхеньяна супроводжують 21 мотоцикл. У палаці Лукашенко віддав шану лідерам КНДР Кім Ер Сену та Кім Чен Іру.

  • США розглядають можливість запрошення Олександра Лукашенка на зустріч з Дональдом Трампом для дипломатичного потепління. Сам Лукашенко у п'ятницю, 20 березня, заявив, що Трамп запросив його до Мар-а-Лаго, щоб обговорити "велику угоду".

  • З моменту повернення Трампа до Білого дому США прагнуть відновити співпрацю з Лукашенком. У Білорусі просять звільнити політв'язнів у обмін на зняття санкцій.