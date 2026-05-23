Лукашенку дали час, – політолог пояснив, яку карту щодо Білорусі розігрують Україна та США

Білоруська влада через війну Росії проти України опинилася у складному становищі. Адже Кремль прагне залучити Білорусь до агресії. Натомість США потроху налагоджують зв'язки з Олександром Лукашенком. Це, ймовірно, має деякий прихований сенс.

Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що потепління відносин між Білоруссю та США може бути спробую отримати гарантію, що білоруси не вступатимуть у війну на боці Росії. Хоча є багато даних, що Кремль докладає чимало зусиль, аби домогтися цього.

Які плани щодо Білорусі може мати США та Україна?

Ігор Чаленко зазначив, що Україна тримає під контролем ситуацію із ймовірною загрозою з боку Білорусі.

Лукашенко має розуміти, що подарунків точно не буде, адже вся Білорусь прострілюється не лише українськими далекобійними дронами,

– сказав він.

Українські сили дали зрозуміти, що будь-які дії проти безпеки України матимуть серйозну відсіч.

Я так розумію, що Лукашенкові дають можливість подумати та оцінити, що у війну, точно, зараз не варто вступати, хоч цього і прагне Путін,

– зауважив політолог.

Він вважає, що прагнення кремлівського диктатора відкрити новий фронт з білоруської території є нерозумним, зважаючи на непросту ситуацію для росіян на полі бою та посилення успішних атак України по Росії.

Зверніть увагу! Білорусь все більше стає залежною від Росії. З 18 по 21 травня 2026 року на білоруській території тривали спільні з росіянами ядерні навчання. Це ще одна ознака, як Кремль прагне використовувати Білорусь у власних інтересах.

Що ж стосується покращення відносин між США та Білоруссю, то це, ймовірно, є план і аж ніяк не демонстрацією американської слабкості. За словами Чаленка, це навпаки можливість для Лукашенка позбутися надмірного тиску з боку Росії.

Загроза нападу на Україну з боку Росії: що відомо

Володимир Зеленський повідомив, що росіяни намагаються схилити Білорусь до агресії проти України. Окупанти, ймовірно, планують напад з білоруської території на Київ або Чернігів. Проте не виключають і можливість агресії проти країн НАТО.

Відомо, що під час російських атак по території України, противник використовує Білорусь. Звідти залітають безпілотники для масованих ударів по українських містах. Наша держава готова реагувати на злочинний дозвіл білоруської влади використовувати свою територію для агресії.

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко стверджує, що він не прагне долучатись до конфлікту з Україною. Однак він зауважив, якщо на Білорусь нападуть, то ситуація може змінитись.